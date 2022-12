1,5 jaar na desastreuze valwind gaat in Leersum schop in de grond voor hersteloperatie (en dit kost het)

Zestig 55-plus­sers spelen theater­voor­stel­ling over het kerstdiner, mét alle ongemakken die daarbij horen

Sinterklaas is nog maar net het land uit of in Houten zijn zestig 55-plussers alweer druk in de weer met de voorbereidingen voor de kerstdis. Niet met de maaltijd zelf, maar met een grote toneelproductie óver het jaarlijkse familiediner. Inclusief de bijkomende ongemakken die de meesten van ons wel zullen herkennen.

6 december