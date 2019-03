10.44 uur: buurtbewoners houden exact een week na de aanslag herdenking bij 24 Oktoberplein

De herdenking werd mede georganiseerd door Gabriël Erlach. ,,Ik werd benaderd omdat veel mensen uit de wijk hier graag heen wilden. Dat zouden we eigenlijk vrijdagavond doen, om samen de gebeurtenissen af te sluiten, maar ook weer samen door te gaan. Daarom hebben we besloten het naar vandaag te verplaatsen, precies een week na de aanslag.” Bij de herdenking waren veel buurtbewoners aanwezig. Een oudere man kan zijn tranen niet bedwingen als hij de bloemenzee ziet. ,,Je moet het maar niet te veel binnen laten komen. Zo triest... een meisje van 19.” Hij is hier de afgelopen dagen vaker geweest. ,,Het is het enige dat je kan doen. Ik woon hier vlakbij, in Rivierenwijk. Zo kan ik m’n medeleven tonen aan de nabestaanden. Zo triest, en dat in onze stad.” Een vrouw uit De Bilt is vanmorgen speciaal langsgekomen om haar eer te betuigen. ,,Vrijdagavond kon ik niet, dus ben ik er nu. Ik heb hier lang gewoond, mijn ouders komen hier vandaan. Ik pakte ook vaak de tram, dan komt het toch dichtbij. De dag ervoor was ik naar Nieuwegein, met de bus weliswaar, maar het voelt toch gek.”

Erlach is blij met de sfeer rond de herdenking. ,,Ik ben blij dat er zoveel mensen waren. We hebben het bewust niet groots aangekondigd. Vrijdag waren er duizenden mensen, maar ook veel mensen die hier niet wonen. Wijkbewoners die hier elke dag voorbij komen, worden er steeds mee geconfronteerd. Ook over een halfjaar, over een jaar. We hebben de handen ineen geslagen en de gebeurtenissen samen afgesloten, maar we kijken hoe we de saamhorigheid mee kunnen nemen.‘’



Meteen na het nieuws dacht Erlach, die zelf in Kanaleneiland woont, aan haar wijk. ,,Het is een eiland in Utrecht, de wijk komt vaak niet positief in het nieuws. Veel mensen dachten ‘waarom hier, waarom juist hier? Het lijkt nu alsof mensen elkaar toch meer opzoeken, of er nog meer onderling contact is. Ik hoop dat dat gevoel er over twee jaar nog steeds is. Het is niet heel erg zichtbaar, maar het is er wel. De band was er al, maar is nu versterkt. Mensen zien elkaar en kunnen op elkaar afstappen als ze hulp nodig hebben.‘’