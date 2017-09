100 procent Italiaanse pizza's in Walkartpark Zeist

Het mooiste compliment dat ze vorige week woensdag kregen, toen ze voor het eerst in het Walkart Park stonden, was een kind dat de pizza helemaal opat, ondanks dat een van de ouders zei dat hun kind nooit veel groente at.



Intensief is het werk wel, vertelt Purilla Manfrini. ,,De dag voordat we er gaan staan, doen we alle inkopen. De dag erna zijn we bezig met schoonmaken. Dus voor één dag pizza's bakken zijn we drie dagen bezig.’’



De jonge Zeister ondernemers zijn iedere woensdag van 11.00 tot 18.00 uur in het Walkartpark te vinden.