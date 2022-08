100 vluchtelingen die één nacht in Jaarbeurs sliepen gaan vandaag nog naar sporthal in Wijk bij Duurstede

Met spoed sporthal gereed maken

De groep bestaat uit 100 alleenstaande mannen. Vrijdagavond werd in allerijl besloten deze groep uit Ter Apel in de Utrechtse Jaarbeurs op te vangen. Deze plek is in principe bestemd voor vluchtelingen uit Oekraïne, maar omdat het niet vol is, was er ruimte voor noodopvang van een nacht. Ook Stadskanaal, Zuidbroek, Almere en Groningen vingen gisteren mensen uit het overvolle aanmeldcentrum in ter Apel op.