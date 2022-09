100 vluchtelingen wonen straks in cruiseschip tegenover Nieuwegeinse middelbare school

Vluchtelin­gen­schip Nieuwegein laat op zich wachten door ‘vakantie­pe­ri­o­de’

Het schip dat in Nieuwegein honderd tot tweehonderd vluchtelingen zou opvangen, laat op zich wachten. De gemeente krijgt het ‘vooral’ door de vakantieperiode niet voor elkaar om meer duidelijkheid te krijgen over het of, waar en wanneer. Dat laten de burgemeesters en wethouders weten in een brief aan de gemeenteraad.

24 augustus