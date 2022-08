1000 euro handje contantje krijgen om Utrecht nóg meer awesome te maken? Dat kan (en zo werkt dat)

Waarom is dit idee ontstaan?

,,‘Awesome’ is een internationaal initiatief. In Utrecht hebben we besloten om dit ook op te pakken. De eerste founders merkten dat veel particulieren wel ideeën hadden om hun stad nóg mooier te maken, maar niet goed wisten waar te beginnen bijvoorbeeld en over hun idee twijfelden. Dit is een laagdrempelige manier om toch een eerste stap te zetten, een podium te pakken of een netwerk te ontwikkelen.”

En hoe gaat dat dan in z'n werk?

,,Elke twee maanden organiseren we een pitch night waar je je eigen idee voor een groot publiek presenteert. De twintig trustees bepalen aan het einde van de avond wat het beste idee is en de winnaar krijgt 1000 euro contant. De enige tegenprestatie is dat je tijdens de volgende pitch night over jouw project vertelt. Niet dat het per se een groot succes hoeft te zijn geworden, maar gewoon even vertellen hoe het is gegaan.”

Wie financiert dat?

„Met elkaar leggen we als trustees iedere pitch night duizend euro in. Voordat je als trustee naar zo’n pitch night gaat, pin je dus vijftig euro. Dat leggen we bij elkaar en de winnaar van de avond krijgt de duizend euro mee om zijn of haar plan ook echt tot uitvoering te brengen.”

Quote Het idee moet (natuurlijk) awesome zijn, dat mensen denken; ‘wow dit moeten we echt gaan doen’ Maarten Vink, Awesome Utrecht

Wat zijn de criteria om mee te doen (of om in ieder geval kans te maken)?

,,Het idee moet (natuurlijk) awesome zijn, dat mensen denken; ‘wow dit moeten we echt gaan doen’. Het moet in Utrecht zijn of over Utrecht gaan. Het moet verrassend/prikkelend zijn. En het moet een beetje doordacht zijn, dat iemand niet zomaar wat roept, maar er ook een beetje een goed plan bij heeft gedacht. Verder hebben de pitchers alle vrijheid!”

Zijn er al leuke ideeën uit voortgekomen? Succesvolle winnaars?

,,Zeker weten! Koprol Utrecht bijvoorbeeld: zij halen afgedankt fruit op bij handelaren en toveren het om tot snoep. Of bijvoorbeeld een idee voor een roeitaxi in de oude gracht of een avond zonder verlichting in het Griftpark, zodat sterrenkijken mogelijk was.”

Volledig scherm Maarten Vink. © Maarten Vink Hoe kunnen mensen met dat gouden idee zich aanmelden?

,,De volgende avond is op 6 september. Wil je een pitch indienen, dan kan dat tot 23 augustus. Meer info hierover is te vinden op awesomeutrecht.nl.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.