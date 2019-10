1000 euro, iedere week koken of een weekendje weg: Utrechtse studenten bieden van alles aan om kamer te vinden

Video Een kijkje bij de uitvaart­markt in Vianen: ‘De laatste tien jaar wordt de dood steeds meer een li­ve-event’

12:45 Lijkwaden van schapenwol, rouwfietsen, bamboekisten en urnen voor de as van huisdieren; op de uitvaartmarkt in Vianen staat het er alsof je er iedere dag mee te maken hebt. Bezoekers nuttigen er zelfs koffie met cake, al is volgens de organisatie dat een gimmick. „De laatste tien jaar wordt de dood steeds meer een live-event: een uitvaart kan precies zo gemaakt worden als gewenst.”