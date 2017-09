120 Utrechtse jongeren auditeren voor kerstvoorstelling 'Beauty en het beest'

Tientallen Utrechtse kinderen en jongeren spelen mee in de kerstvoorstelling Beauty en het beest in de Utrechtse Stadsschouwburg. Zondag auditeren 120 jongens en meisjes (van 8 tot 16 jaar) in het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) aan het Domplein voor een van de in totaal 32 rollen.

Beauty en het beest is een muzikale theatervoorstelling over een dapper meisje en een verwende prins, met verder twee jaloerse zussen, grappige bediendes, bijzondere goocheltrucs en een zingend bos. Na Jungleboek is het de tweede kerstvoorstelling in de Stadsschouwburg, na een lange traditie met het kerstcircus Cascade.

Aan Beauty en het beest doen acht professionele spelers van Maas theater en dans, acht zangers van het Nederlands Kamerkoor en acht kinderen mee. In iedere tourneestad waar gespeeld wordt, maken kinderen uit die stad deel uit van de cast.

Uit 120 auditanten worden 32 Utrechtse jongeren gekozen. Die jongeren worden verdeeld in vier groepen om twaalf voorstellingen in Utrecht mee te spelen. Bij veel belangstelling is er ruimte voor achttien voorstellingen in Utrecht. De hoofdrollen in Beauty en het beest zijn voor Gale Rama (beauty) en Jurriën Remkes (het beest).

Heldenrol

Maas theater en dans is gespecialiseerd in jeugdtheater. Regisseur Moniek Maas zegt over de familievoorstelling: ,,Voor ieder kind dat zichzelf durft te laten zien, rustig en innemend is, is er een heldenrol. Beauty en het beest speelt zich af in een lyrische wereld met een duister bos als bron van onbewuste angsten en avonturen.’’

De audities op zondag vinden in vier rondes plaats: 10.00 - 11.30 uur; 12.00 - 13.30 uur; 14.00 - 15.30 uur en 16.00 - 17.30 uur. De 32 overgebleven jongeren repeteren op 1, 8 en 13 oktober in de Stadsschouwburg. In december zijn er twee repetities samen met de professionele cast.

Beauty en het beest wordt van woensdag 20 december tot en met zaterdag 30 december opgevoerd in de Stadsschouwburg.

Hoofdrolspeelster Gale Rama. © Maas theater en dans Fred Ernst