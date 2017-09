1200 krekels in spookhuis nachtmerrie voor PvdD

Manager René van Os van het spookhuis zegt dat in de attractie rekening wordt gehouden met de krekels. ,,De insecten zitten achter glas, in een terrarium, en worden goed verzorgd. Ze krijgen genoeg eten en drinken en de bezoekers kunnen er niet bij.’’



Het spookhuis gaat vrijdag om 18.00 uur open in winkelcentrum The Wall in Leidsche Rijn. Het is het grootste spookhuis van Nederland; een wandeling duurt zo'n 40 minuten. Halloween Nightmares blijft drie maanden open.