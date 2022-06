13-jarige Culemborger bedreigde burgemeester Halsema, na reprimande schrijft hij excuusbrief

Nieuws Halsema doet aangifte van doodsbe­drei­gin­gen door Ajaxfans

Burgemeester Femke Halsema doet aangifte van de doodsbedreigingen die zij kreeg nadat de gemeente bekend had gemaakt dat Ajax niet in de stad gehuldigd kon worden. ‘Ik kan best tegen een stootje, maar de inhoud van deze berichten was zo ernstig dat aangifte noodzakelijk was.’

20 mei