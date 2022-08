135 asielzoekers naar hotel in Houten, maar de gemeente... die wist van niets

napraten Han Berger: ‘Bas Dost is het type spits dat FC Utrecht sinds het vertrek van Haller niet had’

FC Utrecht startte de competitie met een gelijkspel tegen RKC Waalwijk: 2-2. Han Berger (72), oud-trainer en voormalig technisch directeur van de club, zag in de week dat oud-hoofdscout Jan Verkaik overleed, dat er werk aan de winkel is. ,,Het verwachtingspatroon en ambitieniveau zijn in Utrecht torenhoog.”

8 augustus