139 keer Kyteman zoals we hem nog nooit eerder zagen

Tien jaar lang volgde de Utrechtse fotograaf Gabriel Eisenmeier (34) de Utrechtse muzikant Kyteman (30) en zijn Orchestra. De weerslag hiervan is te zien in het gisteren verschenen fotoboek The Kyteman Family.

Volledig scherm Documentair fotograaf Gabriel Eisenmeier (links) volgde muzikant Colin Benders (Kyteman) tien jaar lang. Het resultaat is het fotoboek The Kyteman Family. © Angeliek de Jonge ,,We hebben altijd geprobeerd de camera’s niet te dichtbij te laten, want dan voelt het alsof je voortdurend geobserveerd wordt”, vertelt Colin Benders (Kyteman) op zijn bank in Kytopia, de oude poptempel Tivoli. ,,Gabriel was echt op een ‘andere’ manier aanwezig: hij is gekomen en daarna nooit meer weggegaan. Hij hoorde gewoon bij de groep, was één van ons, en maakte af en toe foto’s.”

Klassiek

,,Ik ben heel klassiek te werk gegaan”, vertelt Eisenmeier. ,,Het is een kwestie van erbij zijn en registreren. Mijn interesse lag bij de muziek. In 2007 stuitte ik op Kyteman met zijn trompet en ik besloot het hiphop-orkest een paar keer te volgen. Het idee voor het boek is pas veel later ontstaan. Spontaan.”

,,Voor iedereen, ook voor Gabriel, was The Kyteman Family continu een plek waar we thuis wilden komen”, benadrukt Benders. ,,Ieder van ons was steeds slechts een schakel in het geheel. Zodoende is het boek geen verhaal, het is een leven.”

Volledig scherm Op het podium. (Foto uit The Kyteman Family). © Gabriel Eisenmeier

,,Als fotograaf heb ik vaker bands van dichtbij gevolgd”, vertelt Eisenmeier. ,,Dikwijls heeft hiphop met grote ego’s te maken, maar bij het hiphop-orkest van Kyteman heb ik dat nooit gezien. Bij hen waren vooral de chemie, de diversiteit, de energie, hun selfmade spirit en de saamhorigheid opvallend sterk. The Kyteman Family bestaat uit heel veel verschillende individuen die elkaar blind vertrouwen.”

Schoolreisje

Benders beaamt zijn woorden: ,,The Family valt terug op de Utrechtse muziekgeschiedenis: muzikanten die al met elkaar samenwerkten. In het begin had het iets van een schoolreisje, maar we werden snel hechter en hechter. Zelfs nu we niet meer met elkaar spelen, is iedereen op één of andere manier met elkaar bezig.''

,,Mijn vader Erik was onze manager en mijn moeder Holly de tourmanager, een soort manusje-van-alles. Dat is wel nodig met drie nightliners, een bus vol instrumenten en al die muzikanten zonder discipline. Iedereen noemde mijn moeder ‘mom’. Onderweg zijn er ook steeds meer relaties ontstaan: zo heeft onze geluidsman nu samen met de violiste een kindje. En we hadden zelfs een huisdier, studiohond Nacho.’’

Tijdsdocument

Eisenmeier schoot niet alleen beelden van ontelbare optredens, hij fotografeerde ook om de concerten heen: backstage, Erik Benders en zijn vrouw, de modulaire synthesizer van Colin, busstops, de boot naar Vlieland, repetities, de songtekst ‘Truth or Dare‘ en de oude houtzagerij op de Zeedijk.

Volledig scherm Op de bank. (Foto uit The Kyteman Family) © Gabriel Eisenmeier

Eisenmeier: ,,Het is een tijdsdocument, dus in die 139 foto’s wilde ik ook kleine dingen laten zien. Zaken die ogenschijnlijk vaak verborgen bleven achter de energie en de euforie.''