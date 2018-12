14-jarige jongen verstopt zich in huis voor inbrekers en waarschuwt politie

Grootste Kerstboom krijgt klein legobroer­tje

17:29 Voor de twintigste keer wordt komende zaterdagavond de Grootste Kerstboom in IJsselstein (de lichtsnoeren aan de Gerbrandytoren) ontstoken. Tegelijkertijd gaan enkele honderden meters verderop in de winkel Momenten van Leven in de Utrechtsestraat de lampjes aan in een zendmast van Lego, gemaakt op een schaal van 1:180.