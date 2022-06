15 extra meldingen van geweigerde mbo’ers in Utrechtse uitgaansleven: ‘Heftig om te lezen’

Vorige week schreef deze website over de 18-jarige Fleur, die naar eigen zeggen niet welkom was in café De Kneus vanwege haar opleidingsniveau. De Utrechtse werd geweigerd door de bewaker toen ze haar studentenkaart van het Grafisch Lyceum (een mbo in Rotterdam) liet zien. Uitbater Frank de Beus zei dat het in zijn café algemeen beleid is om slechts hbo- en wo-studenten binnen te laten en zich ‘van oudsher’ op deze doelgroep te richten.