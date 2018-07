15 jaar celstraf voor mislukte liquidatie ‘op verkeerde persoon’ in Utrecht

Twee mannen zijn door de rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen van 15 jaar omdat ze een liquidatie in de Utrechtse wijk Zuilen probeerden uit te voeren. De straf is opvallend hoog; er raakte niemand gewond.

De rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat Rudolf M. (30) en Egbert M. (39) vorig jaar het slachtoffer probeerde te vermoorden. De zorgvuldige voorbereiding, het gebruik van het automatisch wapen en de twee vluchtauto’s wijzen er op dat het plan was om het slachtoffer te liquideren, oordelen de rechters.

Het Openbaar Ministerie zette twee weken geleden tijdens de zitting hoog in met de strafeis van 18 jaar voor beide mannen. De maatschappij is ‘helemaal klaar’ met de liquidatiegolf in Utrecht en Amsterdam, betoogde de officier van justitie.

Extra bijzonder aan de zaak is dat het duo vermoedelijk zich hadden vergist in het beoogde slachtoffer. Die man die werd beschoten heeft niets met criminaliteit te maken en kwam terug van zijn werk bij een zorgorganisatie. Vermoedelijk hadden ze de opdracht gekregen om een crimineel die in de buurt woont en in dezelfde auto rijdt te vermoorden, maar dat werd tijdens de zitting niet duidelijk. De politie heeft de opdrachtgevers niet kunnen achterhalen en de twee verdachten wilden weinig over hen kwijt.

De twee mannen uit Rotterdam wachtten uren in de auto op hun doelwit. Toen een auto met daarin een man verscheen die aan hun omschrijving voldeed, stapte een van hen uit en schoot op hem. De schoten misten doel. Ze werden opgepakt nadat hun tweede vluchtauto door hun eigen schuld in brand vloog

Het duo hield lang tijdens verhoren door de politie de kaken op elkaar. Pas maanden later vertelde de mannen dat ze het slachoffel enkel bang wilde maken. Er was bewust in de lucht geschoten, zeiden ze tegen de rechter.