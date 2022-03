150 Zeistenaren die gemeente 1,7 miljoen euro bespaarden onderwerp van film van Frans Bromet

Zelfs GroenLinks is verbaasd dat ze de winnaar zijn in Zeist: ‘We hadden gehoopt even groot te blijven’

Vriend en vijand dacht er het zijne van: de kwesties, zo niet schandalen, die GroenLinks in Zeist de afgelopen jaren veroorzaakte. Maar de kiezer is het vergeten, heeft het vergeven of kijkt écht alleen maar naar de inhoud. Want waar niemand rekening mee hield, gebeurde vandaag: GroenLinks werd de grootste.

17 maart