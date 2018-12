1550 kinderen kijken naar YouTuber en Fortnitespeler Royalistiq in Beatrix Theater Utrecht

Royalistiqfans uit alle hoeken van het land kleuren de zaal. Ze hebben allemaal rode Royalistiqmerchandise aan. Petjes, truien, allemaal bezaaid met het logo van hun favoriete YouTubekanaal. Ze komen kijken naar hun favoriete YouTuber die er vandaag de game Fortnite speelt voor het Rode Kruis. Maar wat is daar zo leuk aan? En als je het ook al via YouTube kunt bekijken, waarom moet het dan ook in het theater?