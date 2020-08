17-jarige jongen aangehouden na ongeval in Renswoude waarbij wielrenster ernstig gewond raakte

In Renswoude weet iederéén van het ongeluk waarbij een wielren­ster zo hard viel dat ze nog vecht voor haar leven

19:45 De politie heeft een 17-jarige jongen uit Woudenberg aangehouden die betrokken zou zijn bij het ongeval in Renswoude, waarbij zaterdagavond een 41-jarige wielrenster zo ernstig gewond raakte dat ze vecht nog voor haar leven in het ziekenhuis. In het dorp Renswoude weet vrijwel iedereen van het ongeval, en dat de verdachte ‘niet van hier’ zou zijn – dat wisten ze ook bijna zeker.