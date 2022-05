‘2 juni is Utrecht al ‘9 barkie jaar’ een stad’, Utrechtse rapper Duimalot brengt nummer 900 jaar Utrecht uit

Utrechtse topgita­rist tijdens concert­reeks beroofd van bus, nu moet hij met de trein naar Guus Meeuwis

Gitarist Stefan Blankestijn kroop in bed na een spectaculair concert. Eenmaal ontwaakt kreeg hij een onaangename verrassing: zijn pas verbouwde bus was spoorloos verdwenen. ,,Ik vrees dat het ding ergens in Polen rijdt.”

3 mei