20.000 euro uitgeloofd voor dé tip over vermoorde Farid uit Houten

video Vrouwen doorbreken eeuwenoude tradities van de universiteit

18:44 Het was de meeste neutrale toeschouwers en zelfs veel kersverse studenten op het Domplein ontgaan, maar de vrouwen hadden vandaag het voortouw bij de opening van het academische jaar in Utrecht. De vrouwelijke hoogleraren van de Utrechtse universiteit liepen dit keer voorop in de jaarlijkse (op)tocht van het Academiegebouw naar de Domkerk.