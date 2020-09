20-jarige Groninger sinds zondag vermist, voor het laatst gezien in Utrecht

Digitaal struinen in tuinen én live optredens: het kan zondag in Utrecht tijdens dit festival

16:33 Een park, volkstuin of andere openbare buitenruimte omgetoverd tot een waar muziekpodium. Maar liefst 28 Utrechtse acts treden zondag op in de stad, voor een kleine, maar fijne versie van Struinen in de Tuinen. Tijdens het eerste laagdrempelige festival deze zomer in Utrecht, kunnen inwoners online én in verschillende wijken langs een select aantal groene buitenruimtes struinen voor een bonte verzameling aan muziek, theater, ballet en cabaret.