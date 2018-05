20 maanden cel en tbs voor ontucht Bart C. bij Partou in De Bilt

De 27-jarige Bart C. is door de rechtbank veroordeeld tot 20 maanden celstraf en tbs. Hij pleegde als pedagogisch medewerker van de buitenschoolse opvang bij Partou in De Bilt ontucht met zeven minderjarige meisjes. C. was niet bij de uitspraak aanwezig, net als zijn advocaat.

,,Verdachte had als volwassen persoon al een natuurlijk overwicht op deze kinderen, maar was ook de leider van een groep kinderen. Het is zeer kwalijk dat hij dit overwicht heeft misbruikt en het vertrouwen van de ouders heeft beschaamd," zei de rechtbankvoorzitter. Bij C. werd een seksuele masochisme-stoornis en trekken van autisme geconstateerd, waardoor de rechtbank van mening is dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was.

C. werd in augustus 2017 aangehouden nadat de vader van twee jonge meisjes aangifte had gedaan. De Utrechter heeft toegegeven dat hij een fetisj (bepaalde seksuele voorkeur) heeft en zich als gevolg daarvan door zeer jonge meisjes in zijn ballen liet trappen. Ook trok hij zich in het bijzijn van enkele jonge meisjes af.

Spijt

Twee weken geleden las C. tijdens de rechtszaak huilend een handgeschreven verklaring voor waarin hij zei enorme spijt te hebben van zijn daden: ,,Ik heb nog nooit zoveel spijt in mijn leven gehad en wil mijn diepste excuses aanbieden. De kinderen zijn het slachtoffer geworden van mijn rare fetisj. Mijn leven is compleet veranderd en in mijn wanhoop heb ik mij bijna van het leven beroofd. Ik keur mijn gedrag af. Dit zal nooit meer gebeuren."

C. heeft verklaard dat hij niet van plan was om de meisjes seksuele handelingen te laten verrichten, maar dat dit toch gebeurde omdat hij ‘in de verklaring kwam en gelegenheid zich voordeed’. ,,Opeens kwam de gedachte op dat het mogelijk was. Ik vroeg de kinderen mij in het kruis te trappen.''

Verdriet