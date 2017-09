200 kilometer peddelen door de Friese meren op een wiebelig surfboard mét zware storm: Utrechter Michiel gaat het doen

Recht tegen de wind in beuken. Je zo klein mogelijk maken en door de golven heen proberen te peddelen. Er staat woensdag een zware storm en toch gaat de Utrechtse student Michiel van der Pol (22) met zijn stand-up paddle board (SUP) het water op. In vijf dagen wil hij de Elfstedentocht peddelen.

Tweehonderd kilometer lang peddelen over de Friese slootjes en meren. Op de schaats is dat al afzien, laat staan dat je op een wiebelig surfboard staat en je maximaal snelheden van acht à negen kilometer per uur haalt. Met de zware herfststormen kruipen de meeste mensen met een dekentje voor de kachel, maar Michiel van der Pol zoekt in deze onstuimige tijden juist het avontuur op. Samen met een stel andere fanatiekelingen gaat de Utrechtse waaghals proberen om de Elfstedentocht te volbrengen op de SUP.

„Als ik op het water sta, ervaar ik het ultieme gevoel van vrijheid”, zegt hij. „De tijd staat stil en ik vergeet alles om me heen. Mijn school, mijn werk; het doet er niet meer toe. Als ik met mijn SUP over de slootjes peddel, ben ik volledig op mezelf aangewezen. Ik ben alleen met de natuur.”

Dat klinkt romantisch, maar woensdag waait er een zware storm (windkracht zes) met harde windstoten over Nederland heen. Het weer is allesbehalve aangenaam en het wordt voor de ‘suppers’ flink afzien. „Het kriebelt wel”, zegt Van der Pol. „Gisteren ben ik met een paar andere deelnemers op het Slotermeer gaan kijken en dat was heftig. Daar stonden grote golven en dan krijg je de wind vol in je gezicht. Wij komen pas na veertig kilometer bij het Slotermeer aan en dan moeten we dus nog vijf kilometer tegen de golven en de wind in beuken. Daar zie ik tegen op.”

'Als ik op het water sta, ervaar ik het ultieme gevoel van vrijheid'

Bidden tot de weergoden

Een echte strategie heeft de in het Friese Heeg geboren Utrechter niet. ,,Ik maak me zo klein mogelijk en probeer zo weinig mogelijk wind te vangen. Verder houd ik een hoog tempo aan en probeer ik recht tegen de wind in te gaan. Meer dan hard peddelen en bidden tot de weergoden kun je niet doen. Ik hoop dat we ertegenin kunnen komen.”

In zijn vrije tijd staat de student met zijn SUP op de Utrechtse grachten. In elk vrij uurtje dat hij heeft, is hij op de Krommerijn of de Oudegracht te vinden. „Ik train zo’n tien uur per week”, vertelt hij. „Afgelopen zomer ben ik nog naar Californië geweest en heb ik in San Diego en Santa Barbara gesupt. Maar voor een echte Fries als ik blijft Friesland bijzonder. Ik woonde vroeger aan het Heegermeer en ik kon vanuit mijn ouderlijk huis zo het water op. Ik vind het geweldig om over al die slootjes en meren te peddelen.”

In hoeveel uur hij de Elfstedentocht gaat volbrengen, weet hij nog niet. „Natuurlijk ga je fysiek kapot”, zegt hij. „Maar dat is niet het belangrijkste. Bij dit soort lange afstandsraces moet je vooral mentaal sterk zijn. Als je zo lang aan het peddelen bent, dan heb je veel tijd om na te denken. Je moet het niet alleen fysiek, maar ook mentaal zien vol te houden en blijven gaan. Dan haal je die finish wel.”