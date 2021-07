2000 euro lichter en nóg geen baan: Bas wilde als zij-instromer meester worden maar werd afgewezen

Lerarente­kort ook in Utrecht groot probleem: ‘Het is de vraag of we alle vacatures rond krijgen’

3 juli Over scholensluitingen zoals in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt in Utrecht nóg niet gesproken, maar het water staat alle basisscholen wel aan de lippen, aldus de Utrechtse onderwijswethouder Anke Klein. Zij slaat alarm. ,,Het aantal vacatures voor leraren is het afgelopen jaar in onze stad verdubbeld. De scholen houden het met kunst- en vliegwerk nét vol.”