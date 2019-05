2000 lopers Utrecht Marathon verkeerde kant op gestuurd

Update Politieau­to belandt in het water in Vleuten

7:32 In Vleuten is in de nacht van zaterdag op zondag een politieauto in het water terechtgekomen. De agenten in de auto waren rond 3.00 uur op weg naar een spoedmelding toen het voertuig in de Dorpsstraat van de weg raakte en in de plomp belandde.