22.140 euro voor IJsselsteins zilveren tientje

Wel winterkou, maar geen warme jassen bij het azc in Utrecht

18:25 Komende week gaat het echt koud worden en de vierhonderd mensen in het asielzoekerscentrum in Utrecht voelen dat ook. Maar de schappen van het winkeltje in het azc raken leger en leger. Annemarie van Putten is een van de vijf vrijwilligers en ziet het tekort én de noodzaak: ,,Dekbedden, winterjassen en handdoeken zijn erg welkom.”