22-jarige Utrechter aangehouden in verband met brute woningoverval in Tilburg

Oud-burgemees­ter van Cothen en Langbroek Theo Bunjes (85) overleden

Oud-burgemeester Theo Bunjes van Langbroek en Cothen is op 85-jarige leeftijd in zijn woonplaats Ermelo overleden. In de jaren 70 en 80 was hij burgemeester van deze toen nog zelfstandige gemeenten.

23 januari