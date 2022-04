25 autowrakken uit tuin in Driebergen gehaald: ‘Gevaar voor milieu’

De autowrakken lagen in de tuin van een zwaar vervallen huis aan 't Haagje in Driebergen, langs de spoorbaan Utrecht-Arnhem. Het perceel heeft een woonbestemming en is zeker niet bedoeld om wrakken op te slaan, zoals op een autosloperij. Daar wilde Naafs een einde aan maken.

Ruim de tijd

De eigenaar was niet bereikbaar en het is ook niet bekend of de man plannen had met de auto's. Hij woont niet in het huis, maar vermoedelijk in Amsterdam.