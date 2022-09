25 statushouders mogelijk in leegstaande basisschool in IJsselstein

IJsselstein heeft de verplichting om in 2022 66 statushouders van woonruimte te voorzien. IJsselstein heeft er inmiddels 41 geplaatst, meldde Tas. Om de resterende 25 een huis te kunnen geven, is de afgelopen weken onder meer gekeken of het mogelijk was een deel ervan tijdelijk onder te brengen in B&B’s in IJsselstein.

Daarnaast heeft woningbouwvereniging Cazas Wonen laten weten dat ze de schuifruimten – de zogeheten logeerlocaties – in IJsselstein hier ook voor wil inzetten.

Teller op nul

Inmiddels is een gemeentelijke taskforce ‘wonen statushouders bezig’ om te inventariseren of een voormalige basisschool aan de Lagebiezen geschikt kan worden gemaakt voor het onderbrengen van een groot deel van de statushouders. ,,Als dat lukt, hoop ik dat eind 2022 de teller op nul staat wat betreft het aantal statushouders waarvoor we een plekje moeten vinden.”

De volledige oppositie, aangevuld met collegepartij VVD, had in het college in een motie opgedragen om samen met het COA ook te kijken naar een geschikte locatie in IJsselstein voor de tijdelijke opvang van asielzoekers.

Tas legde uit waarom dat momenteel niet kan: ,,Het COA heeft de uitvoering ondergebracht bij de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Die geeft aan dat als IJsselstein tijdelijk asielzoekers wil opvangen, dit moet gebeuren in een gebouw voor minimaal honderd asielzoekers, voor een periode van minimaal vijf weken. Een crisislocatie zoals een sporthal, waarin voor een week Syrische vluchtelingen werden opgevangen, is daarbij geen optie. Momenteel beschikt IJsselstein niet over zo’n locatie.”

