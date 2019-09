250 liter lachgas in huis, daar kan woningcorporatie niet om lachen

Een bewoner van de Bangkokdreef in Utrecht die ruim 250 liter lachgas in huis had, moet zijn huurwoning verlaten. Dat vindt woningcorporatie Portaal, die de man via een kort geding uit zijn woning wil dwingen.

Volgens de bewoner houdt hij geen volle lachgastanks in zijn woning. Bovendien zou al het lachgas in zijn woning voor eigen gebruik zijn, omdat hij verslaafd was aan het roesgevende spul. De flessen in zijn woning zouden niet bedoeld zijn voor de handel in het populaire gas.

Overlast

Daar denkt Portaal heel anders over. Het regent niet alleen overlastmeldingen van omwonenden rond het huurhuis in Overvecht; ook vond de politie bij een inval op 9 juli van dit jaar elf tanks met lachgas, waaronder drie volle in de keuken naast het gasfornuis, wat voor brandgevaar kan zorgen.

Dergelijke hoeveelheden opslaan is niet toegestaan. De 251 liter die aanwezig was, betekent vijf keer meer dan wettelijk is toegestaan. De bewoner beschikte niet over een vergunning voor het opslaan van lachgas. De gemeente Utrecht legde daarom eerder al een dwangsom op.

Toch ging de bewoner, die zich vandaag voor de kantonrechter moest verantwoorden, volgens de verhuurder ook na de inval door de politie gewoon door. Alle handel zou hij doen vanuit zijn woning, vertelde advocaat Van Heertum namens de corporatie. ,,Volstrekt ongeloofwaardig dat deze hoeveelheden voor eigen gebruik waren. Dat is praktisch niet eens haalbaar, dat gaat om duizenden ballonnen. Het lijdt geen twijfel dat er sprake was van bedrijfsmatige handel. Hij gaat rustig door met waar hij mee bezig was.”

Handhavers

De beschuldigde bewoner houdt vol het lachgas zelf te gebruiken, vooral in de Utrechtse wijk Zuilen. Met drie vrienden zou de bewoner naar eigen zeggen 2500 ballonnen lachgas per dag gebruiken, wat Portaal niet gelooft. ,,De overlast door de handel duurt al drie maanden voort.” Daarom wil de corporatie dat de woning zo snel mogelijk wordt ontruimd. ,,Hij is ernstig tekortgeschoten als huurder”, zegt Portaal mede op basis van constateringen in de woning door handhavers van de gemeente Utrecht.

Daar is advocaat Rotgans het namens haar op de zitting aanwezige cliënt mee oneens. Op één verklaring na zijn alle verklaringen van omwonenden volgens haar anoniem. ,,Dat maakt dat ernstig moet worden getwijfeld aan deze meldingen.” Bovendien is volgens haar hooguit één volle fles lachgas aanwezig geweest in de woning en niet in de buurt van het gasfornuis. Voor meer ziet zij geen bewijs. ,,Op basis hiervan is geen ontruiming mogelijk.”

Statiegeld

Rotgans vraagt zich af waarom bewoners niet naar de politie zijn gestapt, toen ze mensen op scooters langs zagen komen met flessen. Volgens de bewoner stonden de flessen in huis omdat ze steeds uit zijn auto werden gestolen vanwege het statiegeld op de flessen. ,,Ik begrijp niet waar die angst voor mij vandaan komt, ik woon daar al jaren zonder problemen.” De verkoop vanuit het huurhuis zou volgens bewoners ook op klaarlichte dag plaatsvinden, maar vooral na middernacht en in de weekeinden. Een nieuw gesprek vandaag om tot een oplossing te komen mocht niet baten.

Uitspraak op 9 oktober.

Volledig scherm Lachgastanks. © ANP