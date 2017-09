250 mensen schuiven in Nieuwegein aan tafel om samen te brunchen

Voetballer Nieuw Utrecht in kritieke toestand na kopstoot ploeggenoot

16:51 Bij de wedstrijd tussen Vriendenschaar 2 en Nieuw Utrecht 2 in Culemborg is vanmiddag een speler van Nieuw Utrecht door een teamgenoot mishandeld. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels zou hij stabiel zijn, maar is hij nog niet aanspreekbaar.