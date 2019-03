26 jaar celstraf opgelegd voor vergismoord Overvecht

De rechtbank heeft 26 jaar celstraf opgelegd aan de Amsterdammers Guyno O. (26) en Ferrel T. (32), die Hakim Changachi uit Utrecht in januari 2017 doodschoten aan de Faustdreef in Overvecht. Marciano D. (27) en Jerrel Z. (26) werden veroordeeld tot 10 jaar en 7 jaar celstraf voor de poging het eigenlijke doelwit Khalid H. twee dagen later alsnog te liquideren.

Aan de Faustdreef in de Utrechtse wijk Overvecht werd Changachi (31) op 12 januari 2017 vermoord in de portiek van de flat waar hij met zijn gezin woonde. De rechtbank acht bewezen dat de twee Amsterdammers Changachi doodschoten, al was hij niet het eigenlijke doelwit. Het beoogde slachtoffer was vriend en flatgenoot Khalid H., die in dezelfde flat woonde.

Kroongetuige Nabil B. stelde na het horen over de liquidatie van zijn vriend Changachi: ,,Kut, dan is dat 100 procent een vergissing.” De rechtbank noemde de moord een brute aanslag op een volstrekt kansloos slachtoffer. Het feit dat de schutters na de vergismoord direct begonnen met het plannen van een nieuwe moord wordt hen zwaar aangerekend.

Moordcommando

Een derde verantwoordelijke, Justin Jap Tjong, werd eind januari 2017 doodgeschoten. Hij was de chauffeur van de vluchtwagen en heeft na de moord een belangrijke verklaring aan een anonieme getuige afgegeven. Jap Tjong werd mogelijk gedood omdat hij weigerde mee te werken aan een tweede poging om Khalid H. te doden.

Twee dagen na de liquidatie op Changachi verijdelde de politie namelijk een nieuwe moord. Wederom stond een moordcommando klaar in de wijk, ditmaal om het daadwerkelijke doelwit Khalid H. alsnog te doden. H. had echter het vermoeden dat een nieuwe moordpoging werd beraamd en schakelde de politie in. Die was snel aanwezig, waarna de schutters op de vlucht sloegen.

Wilde achtervolging

Na een wilde achtervolging over de snelweg werden uiteindelijk de Amsterdammers Marciano D. en Jerrel Z. ingerekend. Tijdens de vlucht werd een automatisch vuurwapen uit het raam gegooid. Net als de twee andere verdachten hebben zij altijd gezegd niks te maken hebben met de liquidaties. Guyno O. en Ferrel T. worden ook veroordeeld voor betrokkenheid bij de tweede poging Khalid H. te doden. Kroongetuige Nabil B., die de vluchtauto voor de vergismoord regelde, wordt in een ander proces vervolgd. In ruil voor strafvermindering werkt hij mee met politie en justitie.

Opdrachtgever voor de liquidaties is volgens Nabil B. de voortvluchtige Ridouan Taghi (41) uit Vianen en zijn kompaan Saïd Razzouki (46) uit Utrecht. In het almaar uitdijende justitieonderzoek ‘Marengo’ komt Taghi naar voren als de man achter verschillende moorden en moordpogingen. Het Openbaar Ministerie looft een recordbeloning van 100.000 euro uit voor de tip die leidt naar de vindplaats van Ridouan Taghi en Saïd Razzouki.

De nabestaanden van Hakim Changachi moeten door de moordenaars financieel worden gecompenseerd. Zij moeten een bedrag van 323.000 euro aan shockschade en schadevergoeding betalen aan de weduwe van Changachi en zijn dochtertje. De vader van Hakim en het eigenlijke doelwit Khalid H. moeten ook nog eens 10.000 euro krijgen.