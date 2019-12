3,4 miljoen verlies voor FC Utrecht, maar dat was ook verwacht

Vaccinatie­graad in Maartens­dijk zorgelijk laag: gemeente gaat in gesprek met kerken

17:13 Om de kans op uitbraak van besmettelijke ziektes als mazelen, pokken en rode hond te beperken gaat de gemeente De Bilt in gesprek met de kerken in Maartensdijk. In de streng gelovige dorpskern is slechts 77 procent van de zuigelingen ingeënt, terwijl de norm van de Wereld Gezondheidsorganisatie 92 procent is.