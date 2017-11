3 jaar cel en tbs voor Pool die Corrie van den Brink doodstak bij Rabobank

De Pool Lukasz S. moet drie jaar de cel in voor het doodsteken van Corrie van den Brink uit Soest voor de Rabobank in Utrecht begin dit jaar. Ook legde de rechtbank hem vandaag tbs met dwangverpleging op. Justitie eiste twee weken geleden negen jaar cel en tbs.

De 31-jarige Lukasz S. stak in februari van dit jaar de 41-jarige Corrie van den Brink dood, terwijl ze op weg was naar haar werk bij het hoofdkantoor van de Rabobank aan de Croeselaan in Utrecht. Ze bleek een willekeurig slachtoffer van een man met waanideeën, die stemmen in zijn hoofd hoorde die hem opdroegen iemand aan te vallen.

Corrie stond die fatale dinsdagochtend 28 februari te wachten voor het stoplicht toen Lukasz tegen haar op botste. Hij stak haar kort en fel met het mes in haar onderbuik. Ze zakte in elkaar en overleed later die dag in het ziekenhuis.

Corrie was getrouwd en moeder van twee kinderen die nu zes en negen jaar oud zijn. In een emotionele slachtofferverklaring zei haar man dat zijn gezin door deze zinloze daad levenslang heeft gekregen. Ook bij de uitspraak zijn veel familieleden van Corrie aanwezig.

Lukasz S. wilde zelf graag bij de uitspraak aanwezig zijn, uit respect voor de nabestaanden. Hij is echter niet overgebracht vanuit zijn cel in Zaandam. Na overleg met zijn advocaat heeft hij daarop afstand gedaan van zijn aanwezigheid. ,,Om nu tot vier uur te gaan zitten wachten is ook zowat, met alle familie die er nu is'', aldus advocaat Stobbe.

Onbewogen

Tijdens de rechtszaak van twee weken geleden zei S, die het relaas van de nabestaanden onbewogen aanhoorde, dat hij enorme spijt heeft en de tijd graag zou willen terugdraaien. ,,Dit is de schuld van mijn ziekte.’’

De Pool leidt al jaren een psychiatrische stoornis en is daarvoor diverse keren behandeld. In 2012 stak hij in Polen ‘zomaar’ een man in zijn rug. Hij werd veroordeeld tot een verplichte behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Na drie jaar werd hij uit dat ziekenhuis ontslagen.