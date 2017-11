3 jaar cel en tbs voor Pool die Corrie van den Brink doodstak

De Pool Lukasz S. moet drie jaar de cel in voor het doodsteken van Corrie van den Brink uit Soest bij de Rabobank in Utrecht begin dit jaar. Ook legde de rechtbank S. vandaag tbs met dwangverpleging op.

Snikkend liepen verschillende familieleden de rechtbank uit na de uitspraak. Ze schrokken vooral van het grote verschil tussen de eis van negen jaar en het vonnis van drie jaar. ,,Maar ze blijven benadrukken dat geen enkele straf hun leed zou kunnen verzachten’’, zei advocaat Sander de Lang.

Lukasz S. was vanmiddag niet bij de uitspraak aanwezig, al had hij aangegeven er wel graag bij te willen zijn, ook uit respect voor de nabestaanden. Justitie was echter vergeten hem vanuit de gevangenis in Zaandam naar Utrecht te halen.

Schadevergoeding

Lukasz S. moet de nabestaanden ook 200.000 euro schadevergoeding betalen. Als hij dat niet kan, krijgt hij er een jaar celstraf bij, zei de rechtbankvoorzitter vanmiddag. Advocaat Jaap Stobbe van Lukasz S. zei dat zijn cliënt wel met de straf en de tbs-behandeling kon leven, maar Stobbe zelf vond een jaar extra cel ‘belachelijk’. ,,Iedereen weet dat hij de schadevergoeding niet kan betalen, die stok achter de deur is onzinnig.’’ Stobbe gaat om die reden wel in hoger beroep tegen de straf.

De rechtbank oordeelde verder dat niet vast te stellen is of Lukasz S. heel bewust zijn medicijnen niet had genomen. S. had al jaren medicatie tegen schizofrenie, die moest voorkomen dat hij in een psychose raakte. Dat hij zijn medicijnen niet meer nam, neemt het OM hem zeer kwalijk. ,,Gezien zijn ziekte is echter niet vast te stellen of hij dat bewust heeft nagelaten’’, oordeelde de rechtbankvoorzitter vanmiddag.

Willekeurig slachtoffer

De 31-jarige Lukasz S. stak in februari van dit jaar de 41-jarige Corrie van den Brink dood, terwijl ze op weg was naar haar werk bij het hoofdkantoor van de Rabobank aan de Croeselaan in Utrecht. Ze bleek een willekeurig slachtoffer van een man met waanideeën, die stemmen in zijn hoofd hoorde die hem opdroegen iemand aan te vallen.

De Pool lijdt al jaren aan een psychiatrische stoornis en is daarvoor diverse keren behandeld. In 2012 stak hij in Polen ‘zomaar’ een man in zijn rug. Hij werd veroordeeld tot een verplichte behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Na drie jaar werd hij uit dat ziekenhuis ontslagen.