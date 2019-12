3-jarig jongetje uit Utrecht zwaargewond uit Drents water gehaald

Wielerle­gen­des kijken uit naar start Vuelta in Nederland: ‘Wel oppassen voor vluchtheu­vels’

21:02 Het is nu écht begonnen. Met de officiële presentatie van het parcours van de Ronde van Spanje is het aftellen tot de start van de Vuelta in Utrecht. (Oud)-toprenners zijn enthousiast. ‘Het publiek in Nederland is geweldig’.