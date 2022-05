30.000 kilo zware stadskraan vervoerd van Vreeswijk naar Utrecht: ‘Gaf geen kraakje’

Een monsterklus was het; het transport van de nieuwe stadskraan van Vreeswijk naar Utrecht. Vrijdagochtend werd het 13,5 meter hoge en 30 ton zware ding van Vreeswijk naar Utrecht vervoerd, over het water. ,,Dat was héél spannend”, aldus projectleider Liesbeth Bouwhuis.

De stadskraan is gebaseerd op het opvallende bouwwerk met een wonderlijke uivormige punt, dat tot 1837 op de werf bij de Ganzenmarkt in Utrecht stond. Het ding sneuvelde toen het historische gevaarte zich vertilde aan één van de vier gietijzeren vrouwenbeelden voor de Winkel van Sinkel. De ‘stadskraan 2.0’ is als leer-werkproject gebouwd op de Museumwerf Vreeswijk in Nieuwegein, en is nu dus onderweg naar Utrecht.

Perfect

Die reis begon vrijdagochtend vroeg al, toen de stadskraan vanaf de Museumwerf op een ponton werd gehesen. Bijna in z’n geheel, alleen de giek en pinakel reisden apart, werd de kraan in horizontale toestand over het Amsterdam-Rijnkanaal richting de Demkabrug in Utrecht gevaren.

Volgens Bouwhuis ging dat vervoer perfect. Ze vindt het ‘heel spannend’, maar door de goede voorbereiding ‘gaf de kraan geen kraakje’ toen hij uit de stellage werd gehesen, om vervolgens horizontaal op zijn bed te worden gelegd ,,Fase één is helemaal perfect en volgens schema gegaan. Het was één gesmeerde operatie. Nu maken we ons op voor fase twee: het ponton lossen. Daarna gaat de kraan op de trailer, waar hij tot vanavond blijft liggen.”

Dan volgt een nachtelijk transport over de weg; via de Amsterdamsestraatweg, over de Marnixlaan, over de Marnixbrug naar het Zandpad. Het ponton vaart ondertussen om, met een lus over de Vecht, terug richting de Marnixbrug.

Finale

Zaterdag komen de kraan en het ponton weer samen bij het Zandpad, ter hoogte van de Marnixbrug, voor de laatste etappe over het water. Via de Weersluis vervolgt het de weg naar de Weerdsingel, waar de finale hijsklus plaatsvindt.

Zaterdag an het eind van de middag moet de stadskraan te zien zijn aan de voet van de Monicabrug. Daar komt het op de voet te staan, om daar te blijven.

