3FM-dj Sander komt vanaf Vlieland met elke stap weer dichter bij zijn ‘stadsjie’

#SR18 3FM-dj's starten vanavond hun wandel­tocht naar Utrecht

18:12 De eerste dj’s zijn onderweg voor 3FM Serious Request. Sander Hoogendoorn en Eva Koreman zijn op pad naar Vlieland, Rob Janssen en Jorien Renkema zijn onderweg naar Weert. Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen stappen na hun uitzending in de auto richting Hengelo. Heen mogen ze nog per auto, maar terug naar Utrecht moeten de dj-duo’s te voet.