3FM-dj Wijnand (33) vecht voor meer stamceldonoren: ‘Mensen gaan dood, terwijl doneren zo makkelijk is’

Zo onwetend over stamceldonatie was de radio-dj tot een paar jaar terug zelf ook. Tot hij in 2016 een vriendengroep ontmoette, die hij een rondleiding gaf bij radiozender 3FM. „Ik sprak met iedereen, vroeg wie ben je, wat doe je. Eén jongen, Dennis, zei dat hij momenteel niks deed. Hij had leukemie en was op zoek naar een stamceldonor. Zijn uitleg klonk zo eenvoudig: met gezonde stamcellen van iemand anders kon hij genezen. Maar de juiste stamcelmatch vinden, is heel moeilijk omdat iedereen een andere celstructuur heeft. Als jouw structuur niet in de stamcellendatabank staat, heb je gewoon pech.”