45-jarige Utrechter zes maanden cel in voor misbruiken 73-jarige demente vrouw

De 45-jarige Narish S. zei twee weken geleden in de rechtbank dat de vrouw vroeg om seks met hem, waarna de twee naar haar kamer gingen. Daar zouden de seksuele handelingen hebben plaatsgevonden. De rechtbank maakte korte metten met de bewering dat de vrouw er zelf om had gevraagd: „Het slachtoffer was niet in staat om zelf te beslissen om mee te werken aan de seksuele handelingen, of om weerstand te bieden.” Bovendien hebben getuigen gezegd dat de vrouw niet zelf de weg naar haar eigen kamer kon vinden. S. had eerder als vrijwilliger in het complex gewerkt en kende de vrouw daardoor.