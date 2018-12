450 euro voor bezwete, ongewassen shirt van FC Utrecht-spits Nick Venema

Vier van de zes wethouders Vijfheeren­lan­den komen uit gemeente­raad Vianen

11:55 Politici uit Vianen gaan een flinke stempel drukken op de eerste wethoudersploeg van de gloednieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Vier van de zes wethouders waren (als wethouder of raadslid) actief in de gemeenteraad van Vianen, voordat die gemeente samen met Zederik en Leerdam opging in Vijfheerenlanden.