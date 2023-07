5 x deze leuke dingen doe je dit weekend in Utrecht

De duizend­knoop groeit door alles heen, maar er is mogelijk een wondermid­del

Van afknippen tot 100 graden verwarmen of bevriezen, alles is al geprobeerd om de agressieve duizendknoop uit te roeien. Maar het hardnekkige onkruid woekert maar voort. In Nieuwegein wordt sinds kort een nieuwe biologische bestrijdingsmethode gebruikt. Het is mogelijk een nieuw wondermiddel tegen de gevreesde woekerplant.