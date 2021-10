50 jaar experimentele flats in Overvecht: ‘Ja, er gebeurde weleens wat met een leuke buurvrouw’

Wat vijftig jaar geleden begon in Overvecht-Noord als een droom, is nog steeds in leven. In tien zogeheten experimentele flats delen de bewoners per verdieping een grote centrale hal. Het achterliggende idee van architect Janssen was dat door die centrale hal de sociale cohesie versterkt zou worden. „Je moest goed met je buren omgaan. Dat werd door de verhuurder van tevoren duidelijk tegen je gezegd’’, licht Gerrit Pars toe. „Er ontstond daardoor een soort communegevoel.″