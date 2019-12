500 kilogram gevaarlijk vuurwerk gevonden in schuur Vleuterweide

Graaien maar! Voor een prikkie doet biblio­theek Utrecht cd-collectie (26.000 stuks) in de verkoop

19 december Het tijdperk van de cd is voorbij, beseft ook de bibliotheek Utrecht. Met de naderende verhuizing neemt de bieb daarom afscheid van haar cd-collectie, bestaande uit zo’n 26.000 stuks. Voor sommige bezoekers is dat best jammer. ,,Je kapt een bos toch ook niet omdat er maar drie mensen in lopen?”