500 kilogram illegaal vuurwerk gevonden in schuur Vleuterweide

updateBij een arrestatie in Maarssen heeft de politie gisteren 150 kilogram illegaal vuurwerk gevonden. In de woning van de arrestant, in Vleuterweide, werd nog eens 350 kilogram vuurwerk gevonden. De eigenaar is opgepakt en moet zich vandaag verantwoorden voor de rechter-commissaris.

De verdachte kon op heterdaad worden opgepakt omdat de politie via internet onderzoek naar hem heeft gedaan. „Landelijke teams houden online verkoop van illegaal vuurwerk in de gaten”, vertelt Jan-Michiel Quak van de politie Vleuten- De Meern. „Zo wisten we dat deze man gisteren in Maarssen zou zijn. Daar kon hij worden opgepakt. Hij bleek 150 kilo illegaal vuurwerk bij zich te hebben.”

Daarop doorzocht de politie de woning van de man, in de wijk ‘De Rietvelden’ in Vleuterweide. In de schuur van het huis werd nog eens 350 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Volgens politieagent Quak is zo'n grote hoeveelheid vuurwerk in een woonwijk heel gevaarlijk. „Als daar vuur bij komt, krijg je een hele flinke explosie. Daarvan zijn de gevolgen niet te overzien.”