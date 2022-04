5000 vierkante meter natuur verdwijnt voor bedrijventerrein in Lopik: ‘Ik vind het vreselijk’

Deze partijen willen samen Zeist besturen in de komende 4 jaar

GroenLinks, VVD en D66 in Zeist gaan tóch kijken of ze samen met ChristenUnie/SGP een nieuw college van burgemeester en wethouders kan vormen. Nieuwe gesprekken tussen die drie grootste partijen hebben geleid tot voldoende vertrouwen in die optie.

1 april