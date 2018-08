538-actie: Etienne gaat keihard feesten om aan een kamer in Amsterdam te komen

De studenten, onder wie ook Josja Sanderink uit Utrecht, worden uitgedaagd om 24 uur te feesten. Op woensdag 29 augustus worden ze opgesloten in een studio van Radio 538 in Hilversum en uitgedaagd om zo hard en lang mogelijk te partyen. 24 uur lang worden ze door dj’s Barend van Deelen en Daniel Lippens verrast met uitdagingen en exclusieve optredens van artiesten. De student die de meeste stappen heeft gezet, wint een studiejaar lang een luxe kamer in The Student Hotel in Amsterdam.

Ook de luisteraars van Radio 538 krijgen een rol in de wedstrijd. Via de online kanalen van 538 kunnen ze kiezen tussen verschillende opdrachten voor de studenten. De dj’s leggen in hun programma contact met de deelnemers. Daarnaast is 538Studentenkamer van woensdag 29 augustus 21.00 uur tot donderdag 30 augustus 21.00 uur te volgen via een livestream op 538.nl.

Hoge prijzen

Etienne (20) studeert en werkt in Amsterdam. Hij woont echter nog in Driebergen. ,,Amsterdam staat bekend om de hoge woningprijzen. Dat zo’n actie zich aandient is natuurlijk hartstikke top.” Hij heeft goede moed voor woensdag. ,,24 uur is wel lang, dus ik hoop dat ik het uithoud. Een feestje is natuurlijk altijd leuk. Daar heb ik wel zin in. Voor de challenges is het de vraag wat ik ga doen, dus ik laat me verrassen.”



Etienne is naar eigen zeggen een ervaren feestganger. ,,Ik vind het leuk om elk weekend uit te gaan. Ik hou het altijd wel lang vol. Ik ben niet degene die om 1 uur alweer afhaakt. Ik hou van verschillende muziekstijlen: house, techno, Nederlandse hip hop, mainstream muziek. Zo lang het geen klassiek is, vind ik het prima.” Wat hij gaat doen ter voorbereiding? ,,Ik heb mezelf voorgenomen dat ik elke dag een flink stuk ga lopen. De dag van tevoren en de dag zelf ga ik zoveel mogelijk slapen. Het begint namelijk in de avond. Zodat ik hopelijk die 24 uur fit blijf. Gelukkig heb ik van mezelf al heel veel energie.”

Eindje weg