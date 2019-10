6500 euro voor zieke hond: ‘Hij is me alles waard’

In behandelkamer 13 van het UU Kankercentrum voor Dieren ziet herder Jessy (11) er niet goed uit. Volgens haar baasje Ellen Koppen is er van alles mis met de lieve, rustige herder met grijze snoet. Van huiduitslag en eetproblemen tot een slecht gebit. Het dier is zo verzwakt dat het op een onbewaakt moment min of meer van de behandeltafel valt.



Maar het belangrijkste waarvoor Jessy naar in het kankercentrum van de Universiteit Utrecht is gekomen: lymfeklierkanker. Oncologisch specialist Maurice Zandvliet (46) heeft 20 jaar ervaring en doet zijn uiterste best om Koppen een reëel beeld te schetsen van de kansen en behandelmogelijkheden die er zijn.