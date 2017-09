7 dingen die je moet weten over de nieuwe Star Wars-tentoonstelling

Arrived it has, zou Yoda zeggen. De tentoonstelling Star Wars Identities opent zaterdag 30 september de deuren in een grote tent naast CineMec Utrecht. Hier zijn zeven dingen die je moet weten over de expositie.

1. Het is een interactieve tentoonstelling.

Bij de ingang krijgen bezoekers een interactief polsbandje, waarmee ze al lopende door de tentoonstelling ontdekken welk Star Wars-personage zij zouden zijn. Met hun polsbandje kunnen ze keuzes maken en vragen beantwoorden. ,,Dat is mijn favoriete onderdeel van de expositie", zegt Sophie Desbiens, ontwikkelaar van de tentoonstelling. ,,We maken de bezoeker echt onderdeel van het Star Wars universum.”

2. Bezoekers maken hun eigen Star Wars-personage.

De bezoekers kiezen de soort van hun personage. Dat kan gewoon een mens zijn, maar ook een andere soort uit het Star Wars-universum. Bijvoorbeeld het harige beestje Ewok. Het personage wordt aangepast aan het karakter van de bezoekers en aan het einde van de route krijgen zij deze gepresenteerd.

Volledig scherm Bezoekers maken hun eigen personage. Kies jij voor het goede of voor het kwade? © Wies van der Heyden

3. Het is ook geschikt voor jonge kinderen.

,,Het is een heel leuk familie-uitje”, zegt Desbiens. Sommige uitleg is te ingewikkeld voor jonge kinderen, maar ze vinden het leuk om de karakters te zien uit de films en zijn heel benieuwd welk personage ze zijn aan het einde van de tour. Kinderen onder de twaalf jaar worden aangeraden om onder begeleiding van een volwassene de tentoonstelling te bezoeken.

4. De tentoonstelling bestaat uit originele rekwisieten uit de films.

Geen van de tweehonderd rekwisieten, kostuums en tekeningen die in de tentoonstelling te zien zijn, is een replica. De gouden bikini van prinses Leia, het gewaad van Anakin Skywalker, de maskers van de Stormtroopers, de pop van Yoda; ze zijn allemaal echt gebruikt in de films.

Volledig scherm De rekwisieten komen allemaal echt uit de films © Wies van der Heyden

5. De tentoonstelling loopt bijna een halfjaar.

Tot 11 maart 2018 is Star Wars Identities te bezoeken in CineMec in Leidsche Rijn. De tentoonstelling reist in zes jaar langs twaalf landen. Utrecht is het vierde land van de tour.

6. Een kaartje kost twintig euro.

Een kinderkaartje kost 16 euro. Wie in het weekend, in de vakantie, of in de premièreweken wil gaan, is twee euro extra kwijt voor een kaartje.