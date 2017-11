700 extra woningen in Kerckebosch, kantoren en jeugdgevangenissen Zeist

In Zeist komen de aankomende jaren 700 betaalbare woningen voor starters, herstarters en vluchtelingen met een verblijfsstatus. Deze huizen komen extra of versneld beschikbaar ten opzichte van de woningbouwprojecten die al gepland waren.

Met de 700 woningen kunnen zo'n 1.400 personen worden gehuisvest. Het gaat daarbij om een mix van starters (jongeren), herstarters (na een scheiding of na afloop van een behandeling in een instelling) en vluchtelingen met een verblijfsstatus. Echter, met de ambitie van de Zeister raad om 2.500 personen te huisvesten, zijn er nog zo'n 550 woningen (1.100 personen) te gaan. Op dit moment en de komende tijd vinden er gesprekken plaats over mogelijke locaties die daarvoor in aanmerking komen.

De 700 woningen die in de aankomende jaren worden gebouwd of herontwikkeld, komen op verschillende locaties. Zo worden er extra woningen aan bestaande projecten toegevoegd, waaronder bij Kerckebosch, de Vogelwijk en Sterrenberg en worden er tijdelijke woningen ontwikkeld of overgenomen, bijvoorbeeld op het terrein van Bartiméus.

Leegstaande kantoren worden verbouwd tot woningen, zoals aan de Utrechtseweg 91-95, Utrechtseweg 62, Zeisteroever 1 en het bedrijfsgebouw aan de Godfried van Seijstlaan 33-59.

De jeugdgevangenissen Eikenstein en Almata worden omgevormd tot woningen.

Tenslotte worden plannen op locaties waarvan de gemeente zelf eigenaar is, zoals de gemeentewerf aan de Renesselaan, de voormalige Gammalocatie aan de Geiserlaan, de oude schoolgebouwen aan de Harmonielaan/Kroostweg en de bouwlocaties Cornelis Vlotlaan en Huis ter Heide-west, ontwikkeld of versneld.